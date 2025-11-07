Informații privind prețul pentru Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 Minim 24 h $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 Maxim 24 h Minim 24 h $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 Maxim 24 h $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Maxim dintotdeauna $ 1.029$ 1.029 $ 1.029 Cel mai mic preț $ 0.988984$ 0.988984 $ 0.988984 Modificare de preț (1 oră) +0.01% Modificare de preț (1 zi) -0.02% Modificare de preț (7 zile) +0.05% Modificare de preț (7 zile) +0.05%

Prețul în timp real pentru Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) este $1.004. În ultimele 24 de ore, tokenul WAPLAUSDT0 a fost tranzacționat între un minim de $ 1.002 și un maxim de $ 1.005, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WAPLAUSDT0 este $ 1.029, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.988984.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WAPLAUSDT0 s-a modificat cu +0.01% în decursul ultimei ore, cu -0.02% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.05% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0)

Capitalizare de piață $ 2.35M$ 2.35M $ 2.35M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.35M$ 2.35M $ 2.35M Ofertă află în circulație 2.34M 2.34M 2.34M Ofertă totală 2,343,649.833163 2,343,649.833163 2,343,649.833163

Capitalizarea de piață actuală pentru Wrapped Aave Plasma USDT0 este $ 2.35M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WAPLAUSDT0 este 2.34M, cu o ofertă totală de 2343649.833163. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.35M.