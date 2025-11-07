Informații privind prețul pentru Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.998044 $ 0.998044 $ 0.998044 Minim 24 h $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.998044$ 0.998044 $ 0.998044 Maxim 24 h $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Maxim dintotdeauna $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 Cel mai mic preț $ 0.956016$ 0.956016 $ 0.956016 Modificare de preț (1 oră) +0.02% Modificare de preț (1 zi) -0.01% Modificare de preț (7 zile) -0.01% Modificare de preț (7 zile) -0.01%

Prețul în timp real pentru Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) este $0.999561. În ultimele 24 de ore, tokenul WAPLAUSDE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.998044 și un maxim de $ 1.001, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WAPLAUSDE este $ 1.028, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.956016.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WAPLAUSDE s-a modificat cu +0.02% în decursul ultimei ore, cu -0.01% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.01% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE)

Capitalizare de piață $ 372.73K$ 372.73K $ 372.73K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 372.73K$ 372.73K $ 372.73K Ofertă află în circulație 372.93K 372.93K 372.93K Ofertă totală 299,406.0813144599 299,406.0813144599 299,406.0813144599

Capitalizarea de piață actuală pentru Wrapped Aave Plasma USDe este $ 372.73K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WAPLAUSDE este 372.93K, cu o ofertă totală de 299406.0813144599. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 372.73K.