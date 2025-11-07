Informații privind prețul pentru Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 5,168.19$ 5,168.19 $ 5,168.19 Cel mai mic preț $ 4,005.73$ 4,005.73 $ 4,005.73 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) 0.00% Modificare de preț (7 zile) 0.00%

Prețul în timp real pentru Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH) este $4,381.62. În ultimele 24 de ore, tokenul WAOPTWETH a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WAOPTWETH este $ 5,168.19, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 4,005.73.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WAOPTWETH s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH)

Capitalizare de piață $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 741.17K$ 741.17K $ 741.17K Ofertă află în circulație 169.15 169.15 169.15 Ofertă totală 169.154828310985 169.154828310985 169.154828310985

Capitalizarea de piață actuală pentru Wrapped Aave Optimism WETH este $ 1.13M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WAOPTWETH este 169.15, cu o ofertă totală de 169.154828310985. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 741.17K.