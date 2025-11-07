Informații privind prețul pentru Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 4,441.88 Maxim 24 h $ 4,441.88 Maxim dintotdeauna $ 5,982.55 Cel mai mic preț $ 4,252.18 Modificare de preț (1 oră) 0.00% Modificare de preț (1 zi) 0.00% Modificare de preț (7 zile) -3.09%

Prețul în timp real pentru Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) este $4,441.88. În ultimele 24 de ore, tokenul WAGNOWSTETH a fost tranzacționat între un minim de $ 4,441.88 și un maxim de $ 4,441.88, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WAGNOWSTETH este $ 5,982.55, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 4,252.18.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WAGNOWSTETH s-a modificat cu 0.00% în decursul ultimei ore, cu 0.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -3.09% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH)

Capitalizare de piață $ 3.29M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 3.29M Ofertă află în circulație 740.09 Ofertă totală 740.0870280442687

Capitalizarea de piață actuală pentru Wrapped Aave Gnosis wstETH este $ 3.29M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WAGNOWSTETH este 740.09, cu o ofertă totală de 740.0870280442687. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.29M.