Informații privind prețul pentru Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 3,706.32 $ 3,706.32 $ 3,706.32 Minim 24 h $ 3,706.32 $ 3,706.32 $ 3,706.32 Maxim 24 h Minim 24 h $ 3,706.32$ 3,706.32 $ 3,706.32 Maxim 24 h $ 3,706.32$ 3,706.32 $ 3,706.32 Maxim dintotdeauna $ 5,023.11$ 5,023.11 $ 5,023.11 Cel mai mic preț $ 3,547.69$ 3,547.69 $ 3,547.69 Modificare de preț (1 oră) 0.00% Modificare de preț (1 zi) 0.00% Modificare de preț (7 zile) -3.62% Modificare de preț (7 zile) -3.62%

Prețul în timp real pentru Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) este $3,706.32. În ultimele 24 de ore, tokenul WAGNOWETH a fost tranzacționat între un minim de $ 3,706.32 și un maxim de $ 3,706.32, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WAGNOWETH este $ 5,023.11, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 3,547.69.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WAGNOWETH s-a modificat cu 0.00% în decursul ultimei ore, cu 0.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -3.62% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH)

Capitalizare de piață $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M Ofertă află în circulație 578.95 578.95 578.95 Ofertă totală 578.9504796318386 578.9504796318386 578.9504796318386

Capitalizarea de piață actuală pentru Wrapped Aave Gnosis WETH este $ 2.15M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WAGNOWETH este 578.95, cu o ofertă totală de 578.9504796318386. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.15M.