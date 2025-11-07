Informații privind prețul pentru Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 121.42 $ 121.42 $ 121.42 Minim 24 h $ 127.74 $ 127.74 $ 127.74 Maxim 24 h Minim 24 h $ 121.42$ 121.42 $ 121.42 Maxim 24 h $ 127.74$ 127.74 $ 127.74 Maxim dintotdeauna $ 171.93$ 171.93 $ 171.93 Cel mai mic preț $ 118.89$ 118.89 $ 118.89 Modificare de preț (1 oră) -0.64% Modificare de preț (1 zi) -3.38% Modificare de preț (7 zile) -4.81% Modificare de preț (7 zile) -4.81%

Prețul în timp real pentru Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) este $122.25. În ultimele 24 de ore, tokenul WAGNOGNO a fost tranzacționat între un minim de $ 121.42 și un maxim de $ 127.74, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WAGNOGNO este $ 171.93, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 118.89.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WAGNOGNO s-a modificat cu -0.64% în decursul ultimei ore, cu -3.38% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -4.81% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO)

Capitalizare de piață $ 103.83K$ 103.83K $ 103.83K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 103.83K$ 103.83K $ 103.83K Ofertă află în circulație 849.33 849.33 849.33 Ofertă totală 849.3263552647285 849.3263552647285 849.3263552647285

Capitalizarea de piață actuală pentru Wrapped Aave Gnosis GNO este $ 103.83K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WAGNOGNO este 849.33, cu o ofertă totală de 849.3263552647285. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 103.83K.