Informații privind prețul pentru Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 3,440.64 $ 3,440.64 $ 3,440.64 Minim 24 h $ 3,665.95 $ 3,665.95 $ 3,665.95 Maxim 24 h Minim 24 h $ 3,440.64$ 3,440.64 $ 3,440.64 Maxim 24 h $ 3,665.95$ 3,665.95 $ 3,665.95 Maxim dintotdeauna $ 5,206.48$ 5,206.48 $ 5,206.48 Cel mai mic preț $ 3,260.36$ 3,260.36 $ 3,260.36 Modificare de preț (1 oră) +0.22% Modificare de preț (1 zi) -4.04% Modificare de preț (7 zile) -12.09% Modificare de preț (7 zile) -12.09%

Prețul în timp real pentru Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) este $3,493.03. În ultimele 24 de ore, tokenul WAETHWETH a fost tranzacționat între un minim de $ 3,440.64 și un maxim de $ 3,665.95, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WAETHWETH este $ 5,206.48, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 3,260.36.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WAETHWETH s-a modificat cu +0.22% în decursul ultimei ore, cu -4.04% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.09% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH)

Capitalizare de piață $ 117.39M$ 117.39M $ 117.39M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 117.39M$ 117.39M $ 117.39M Ofertă află în circulație 33.57K 33.57K 33.57K Ofertă totală 33,571.63421001155 33,571.63421001155 33,571.63421001155

Capitalizarea de piață actuală pentru Wrapped Aave Ethereum WETH este $ 117.39M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WAETHWETH este 33.57K, cu o ofertă totală de 33571.63421001155. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 117.39M.