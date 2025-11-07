Informații privind prețul pentru Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 Minim 24 h $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Maxim 24 h Minim 24 h $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 Maxim 24 h $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Maxim dintotdeauna $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 Cel mai mic preț $ 1.033$ 1.033 $ 1.033 Modificare de preț (1 oră) +0.16% Modificare de preț (1 zi) +1.50% Modificare de preț (7 zile) +0.08% Modificare de preț (7 zile) +0.08%

Prețul în timp real pentru Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) este $1.15. În ultimele 24 de ore, tokenul WAETHUSDT a fost tranzacționat între un minim de $ 1.13 și un maxim de $ 1.17, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WAETHUSDT este $ 1.23, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 1.033.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WAETHUSDT s-a modificat cu +0.16% în decursul ultimei ore, cu +1.50% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.08% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT)

Capitalizare de piață $ 120.92M$ 120.92M $ 120.92M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 120.92M$ 120.92M $ 120.92M Ofertă află în circulație 105.57M 105.57M 105.57M Ofertă totală 105,566,518.831212 105,566,518.831212 105,566,518.831212

Capitalizarea de piață actuală pentru Wrapped Aave Ethereum USDT este $ 120.92M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WAETHUSDT este 105.57M, cu o ofertă totală de 105566518.831212. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 120.92M.