Informații privind prețul pentru Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Minim 24 h $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Maxim 24 h Minim 24 h $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 Maxim 24 h $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Maxim dintotdeauna $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 Cel mai mic preț $ 0.965606$ 0.965606 $ 0.965606 Modificare de preț (1 oră) +0.04% Modificare de preț (1 zi) +0.05% Modificare de preț (7 zile) +0.12% Modificare de preț (7 zile) +0.12%

Prețul în timp real pentru Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) este $1.15. În ultimele 24 de ore, tokenul WAETHUSDC a fost tranzacționat între un minim de $ 1.14 și un maxim de $ 1.17, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WAETHUSDC este $ 1.27, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.965606.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WAETHUSDC s-a modificat cu +0.04% în decursul ultimei ore, cu +0.05% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.12% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC)

Capitalizare de piață $ 124.10M$ 124.10M $ 124.10M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 124.10M$ 124.10M $ 124.10M Ofertă află în circulație 107.79M 107.79M 107.79M Ofertă totală 107,790,536.466931 107,790,536.466931 107,790,536.466931

Capitalizarea de piață actuală pentru Wrapped Aave Ethereum USDC este $ 124.10M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WAETHUSDC este 107.79M, cu o ofertă totală de 107790536.466931. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 124.10M.