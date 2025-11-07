Informații privind prețul pentru Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 3,949.12 $ 3,949.12 $ 3,949.12 Minim 24 h $ 4,303.97 $ 4,303.97 $ 4,303.97 Maxim 24 h Minim 24 h $ 3,949.12$ 3,949.12 $ 3,949.12 Maxim 24 h $ 4,303.97$ 4,303.97 $ 4,303.97 Maxim dintotdeauna $ 6,300.14$ 6,300.14 $ 6,300.14 Cel mai mic preț $ 3,160.66$ 3,160.66 $ 3,160.66 Modificare de preț (1 oră) +1.11% Modificare de preț (1 zi) -4.08% Modificare de preț (7 zile) -12.19% Modificare de preț (7 zile) -12.19%

Prețul în timp real pentru Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) este $4,037.23. În ultimele 24 de ore, tokenul WAETHLIDOWSTETH a fost tranzacționat între un minim de $ 3,949.12 și un maxim de $ 4,303.97, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WAETHLIDOWSTETH este $ 6,300.14, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 3,160.66.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WAETHLIDOWSTETH s-a modificat cu +1.11% în decursul ultimei ore, cu -4.08% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.19% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH)

Capitalizare de piață $ 7.88M$ 7.88M $ 7.88M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 7.88M$ 7.88M $ 7.88M Ofertă află în circulație 1.95K 1.95K 1.95K Ofertă totală 1,954.127124858626 1,954.127124858626 1,954.127124858626

Capitalizarea de piață actuală pentru Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH este $ 7.88M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WAETHLIDOWSTETH este 1.95K, cu o ofertă totală de 1954.127124858626. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 7.88M.