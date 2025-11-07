Informații privind prețul pentru Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 3,329.12 Maxim 24 h $ 3,620.87 Maxim dintotdeauna $ 5,312.72 Cel mai mic preț $ 1,900.47 Modificare de preț (1 oră) +0.86% Modificare de preț (1 zi) -3.87% Modificare de preț (7 zile) -12.66%

Prețul în timp real pentru Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) este $3,389.77. În ultimele 24 de ore, tokenul WAETHLIDOWETH a fost tranzacționat între un minim de $ 3,329.12 și un maxim de $ 3,620.87, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WAETHLIDOWETH este $ 5,312.72, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 1,900.47.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WAETHLIDOWETH s-a modificat cu +0.86% în decursul ultimei ore, cu -3.87% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.66% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH)

Capitalizare de piață $ 1.92M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.92M Ofertă află în circulație 566.47 Ofertă totală 566.4652809244404

Capitalizarea de piață actuală pentru Wrapped Aave Ethereum Lido WETH este $ 1.92M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WAETHLIDOWETH este 566.47, cu o ofertă totală de 566.4652809244404. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.92M.