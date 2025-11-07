Informații privind prețul pentru Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1.016 $ 1.016 $ 1.016 Minim 24 h $ 1.042 $ 1.042 $ 1.042 Maxim 24 h Minim 24 h $ 1.016$ 1.016 $ 1.016 Maxim 24 h $ 1.042$ 1.042 $ 1.042 Maxim dintotdeauna $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Cel mai mic preț $ 0.920237$ 0.920237 $ 0.920237 Modificare de preț (1 oră) +0.18% Modificare de preț (1 zi) +0.05% Modificare de preț (7 zile) +0.08% Modificare de preț (7 zile) +0.08%

Prețul în timp real pentru Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) este $1.023. În ultimele 24 de ore, tokenul WAETHLIDOGHO a fost tranzacționat între un minim de $ 1.016 și un maxim de $ 1.042, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WAETHLIDOGHO este $ 1.11, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.920237.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WAETHLIDOGHO s-a modificat cu +0.18% în decursul ultimei ore, cu +0.05% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.08% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO)

Capitalizare de piață $ 12.29M$ 12.29M $ 12.29M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 12.29M$ 12.29M $ 12.29M Ofertă află în circulație 12.01M 12.01M 12.01M Ofertă totală 12,012,501.26501286 12,012,501.26501286 12,012,501.26501286

Capitalizarea de piață actuală pentru Wrapped Aave Ethereum Lido GHO este $ 12.29M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WAETHLIDOGHO este 12.01M, cu o ofertă totală de 12012501.26501286. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 12.29M.