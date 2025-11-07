Informații privind prețul pentru Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 3,973.9 $ 3,973.9 $ 3,973.9 Minim 24 h $ 4,236.4 $ 4,236.4 $ 4,236.4 Maxim 24 h Minim 24 h $ 3,973.9$ 3,973.9 $ 3,973.9 Maxim 24 h $ 4,236.4$ 4,236.4 $ 4,236.4 Maxim dintotdeauna $ 8,323.65$ 8,323.65 $ 8,323.65 Cel mai mic preț $ 3,757.51$ 3,757.51 $ 3,757.51 Modificare de preț (1 oră) -0.58% Modificare de preț (1 zi) -4.34% Modificare de preț (7 zile) -9.26% Modificare de preț (7 zile) -9.26%

Prețul în timp real pentru Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) este $4,052.15. În ultimele 24 de ore, tokenul WABASWSTETH a fost tranzacționat între un minim de $ 3,973.9 și un maxim de $ 4,236.4, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WABASWSTETH este $ 8,323.65, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 3,757.51.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WABASWSTETH s-a modificat cu -0.58% în decursul ultimei ore, cu -4.34% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -9.26% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH)

Capitalizare de piață $ 130.61K$ 130.61K $ 130.61K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 130.61K$ 130.61K $ 130.61K Ofertă află în circulație 32.23 32.23 32.23 Ofertă totală 32.23267302601314 32.23267302601314 32.23267302601314

Capitalizarea de piață actuală pentru Wrapped Aave Base wstETH este $ 130.61K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WABASWSTETH este 32.23, cu o ofertă totală de 32.23267302601314. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 130.61K.