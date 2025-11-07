Informații privind prețul pentru Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1.018 $ 1.018 $ 1.018 Minim 24 h $ 1.055 $ 1.055 $ 1.055 Maxim 24 h Minim 24 h $ 1.018$ 1.018 $ 1.018 Maxim 24 h $ 1.055$ 1.055 $ 1.055 Maxim dintotdeauna $ 1.25$ 1.25 $ 1.25 Cel mai mic preț $ 0.81731$ 0.81731 $ 0.81731 Modificare de preț (1 oră) +0.02% Modificare de preț (1 zi) +0.03% Modificare de preț (7 zile) +0.05% Modificare de preț (7 zile) +0.05%

Prețul în timp real pentru Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) este $1.029. În ultimele 24 de ore, tokenul WABASGHO a fost tranzacționat între un minim de $ 1.018 și un maxim de $ 1.055, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WABASGHO este $ 1.25, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.81731.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WABASGHO s-a modificat cu +0.02% în decursul ultimei ore, cu +0.03% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.05% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO)

Capitalizare de piață $ 9.22M$ 9.22M $ 9.22M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 9.22M$ 9.22M $ 9.22M Ofertă află în circulație 8.96M 8.96M 8.96M Ofertă totală 8,960,432.161315342 8,960,432.161315342 8,960,432.161315342

Capitalizarea de piață actuală pentru Wrapped Aave Base GHO este $ 9.22M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WABASGHO este 8.96M, cu o ofertă totală de 8960432.161315342. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.22M.