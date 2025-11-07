Informații privind prețul pentru Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Minim 24 h $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 Maxim 24 h Minim 24 h $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Maxim 24 h $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Maxim dintotdeauna $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 Cel mai mic preț $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Modificare de preț (1 oră) +0.01% Modificare de preț (1 zi) +0.60% Modificare de preț (7 zile) -0.10% Modificare de preț (7 zile) -0.10%

Prețul în timp real pentru Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) este $1.18. În ultimele 24 de ore, tokenul WABASEURC a fost tranzacționat între un minim de $ 1.17 și un maxim de $ 1.18, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WABASEURC este $ 1.2, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 1.16.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WABASEURC s-a modificat cu +0.01% în decursul ultimei ore, cu +0.60% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.10% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC)

Capitalizare de piață $ 103.21K$ 103.21K $ 103.21K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 103.21K$ 103.21K $ 103.21K Ofertă află în circulație 87.67K 87.67K 87.67K Ofertă totală 87,669.503519 87,669.503519 87,669.503519

Capitalizarea de piață actuală pentru Wrapped Aave Base EURC este $ 103.21K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WABASEURC este 87.67K, cu o ofertă totală de 87669.503519. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 103.21K.