Informații privind prețul pentru Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 16.9 $ 16.9 $ 16.9 Minim 24 h $ 18.01 $ 18.01 $ 18.01 Maxim 24 h Minim 24 h $ 16.9$ 16.9 $ 16.9 Maxim 24 h $ 18.01$ 18.01 $ 18.01 Maxim dintotdeauna $ 37.8$ 37.8 $ 37.8 Cel mai mic preț $ 9.46$ 9.46 $ 9.46 Modificare de preț (1 oră) -0.13% Modificare de preț (1 zi) -4.01% Modificare de preț (7 zile) -9.96% Modificare de preț (7 zile) -9.96%

Prețul în timp real pentru Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) este $17.29. În ultimele 24 de ore, tokenul WAAVAWAVAX a fost tranzacționat între un minim de $ 16.9 și un maxim de $ 18.01, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WAAVAWAVAX este $ 37.8, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 9.46.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WAAVAWAVAX s-a modificat cu -0.13% în decursul ultimei ore, cu -4.01% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -9.96% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX)

Capitalizare de piață $ 50.17K$ 50.17K $ 50.17K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 50.17K$ 50.17K $ 50.17K Ofertă află în circulație 2.90K 2.90K 2.90K Ofertă totală 2,901.867670163483 2,901.867670163483 2,901.867670163483

Capitalizarea de piață actuală pentru Wrapped Aave Avalanche WAVAX este $ 50.17K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WAAVAWAVAX este 2.90K, cu o ofertă totală de 2901.867670163483. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 50.17K.