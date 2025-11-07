Informații privind prețul pentru Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Minim 24 h $ 1.38 $ 1.38 $ 1.38 Maxim 24 h Minim 24 h $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Maxim 24 h $ 1.38$ 1.38 $ 1.38 Maxim dintotdeauna $ 1.53$ 1.53 $ 1.53 Cel mai mic preț $ 0.574882$ 0.574882 $ 0.574882 Modificare de preț (1 oră) +0.07% Modificare de preț (1 zi) -0.14% Modificare de preț (7 zile) +0.89% Modificare de preț (7 zile) +0.89%

Prețul în timp real pentru Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) este $1.19. În ultimele 24 de ore, tokenul WAAVAUSDT a fost tranzacționat între un minim de $ 1.17 și un maxim de $ 1.38, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WAAVAUSDT este $ 1.53, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.574882.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WAAVAUSDT s-a modificat cu +0.07% în decursul ultimei ore, cu -0.14% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.89% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT)

Capitalizare de piață $ 121.17K$ 121.17K $ 121.17K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 121.17K$ 121.17K $ 121.17K Ofertă află în circulație 102.40K 102.40K 102.40K Ofertă totală 102,400.898742 102,400.898742 102,400.898742

Capitalizarea de piață actuală pentru Wrapped Aave Avalanche USDT este $ 121.17K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WAAVAUSDT este 102.40K, cu o ofertă totală de 102400.898742. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 121.17K.