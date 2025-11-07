Informații privind prețul pentru Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 Minim 24 h $ 1.36 $ 1.36 $ 1.36 Maxim 24 h Minim 24 h $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Maxim 24 h $ 1.36$ 1.36 $ 1.36 Maxim dintotdeauna $ 1.51$ 1.51 $ 1.51 Cel mai mic preț $ 0.566241$ 0.566241 $ 0.566241 Modificare de preț (1 oră) -0.74% Modificare de preț (1 zi) -0.05% Modificare de preț (7 zile) +0.99% Modificare de preț (7 zile) +0.99%

Prețul în timp real pentru Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) este $1.17. În ultimele 24 de ore, tokenul WAAVAUSDC a fost tranzacționat între un minim de $ 1.15 și un maxim de $ 1.36, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WAAVAUSDC este $ 1.51, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.566241.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WAAVAUSDC s-a modificat cu -0.74% în decursul ultimei ore, cu -0.05% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.99% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC)

Capitalizare de piață $ 93.71K$ 93.71K $ 93.71K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 93.71K$ 93.71K $ 93.71K Ofertă află în circulație 80.10K 80.10K 80.10K Ofertă totală 80,104.259923 80,104.259923 80,104.259923

Capitalizarea de piață actuală pentru Wrapped Aave Avalanche USDC este $ 93.71K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WAAVAUSDC este 80.10K, cu o ofertă totală de 80104.259923. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 93.71K.