Informații privind prețul pentru Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 19.34 $ 19.34 $ 19.34 Minim 24 h $ 20.66 $ 20.66 $ 20.66 Maxim 24 h Minim 24 h $ 19.34$ 19.34 $ 19.34 Maxim 24 h $ 20.66$ 20.66 $ 20.66 Maxim dintotdeauna $ 43.88$ 43.88 $ 43.88 Cel mai mic preț $ 14.82$ 14.82 $ 14.82 Modificare de preț (1 oră) +0.38% Modificare de preț (1 zi) -3.61% Modificare de preț (7 zile) -9.84% Modificare de preț (7 zile) -9.84%

Prețul în timp real pentru Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) este $19.92. În ultimele 24 de ore, tokenul WAAVASAVAX a fost tranzacționat între un minim de $ 19.34 și un maxim de $ 20.66, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WAAVASAVAX este $ 43.88, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 14.82.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WAAVASAVAX s-a modificat cu +0.38% în decursul ultimei ore, cu -3.61% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -9.84% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX)

Capitalizare de piață $ 121.61K$ 121.61K $ 121.61K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 121.61K$ 121.61K $ 121.61K Ofertă află în circulație 6.12K 6.12K 6.12K Ofertă totală 6,119.468513253179 6,119.468513253179 6,119.468513253179

Capitalizarea de piață actuală pentru Wrapped Aave Avalanche SAVAX este $ 121.61K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WAAVASAVAX este 6.12K, cu o ofertă totală de 6119.468513253179. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 121.61K.