Informații privind prețul pentru Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 3,985.65 $ 3,985.65 $ 3,985.65 Minim 24 h $ 4,227.62 $ 4,227.62 $ 4,227.62 Maxim 24 h Minim 24 h $ 3,985.65$ 3,985.65 $ 3,985.65 Maxim 24 h $ 4,227.62$ 4,227.62 $ 4,227.62 Maxim dintotdeauna $ 6,078.71$ 6,078.71 $ 6,078.71 Cel mai mic preț $ 3,755.11$ 3,755.11 $ 3,755.11 Modificare de preț (1 oră) +0.36% Modificare de preț (1 zi) -3.57% Modificare de preț (7 zile) -12.67% Modificare de preț (7 zile) -12.67%

Prețul în timp real pentru Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) este $4,017.9. În ultimele 24 de ore, tokenul WAARBWSTETH a fost tranzacționat între un minim de $ 3,985.65 și un maxim de $ 4,227.62, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WAARBWSTETH este $ 6,078.71, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 3,755.11.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WAARBWSTETH s-a modificat cu +0.36% în decursul ultimei ore, cu -3.57% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.67% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH)

Capitalizare de piață $ 629.74K$ 629.74K $ 629.74K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 629.74K$ 629.74K $ 629.74K Ofertă află în circulație 156.73 156.73 156.73 Ofertă totală 156.7325753515653 156.7325753515653 156.7325753515653

Capitalizarea de piață actuală pentru Wrapped Aave Arbitrum wstETH este $ 629.74K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WAARBWSTETH este 156.73, cu o ofertă totală de 156.7325753515653. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 629.74K.