Informații privind prețul pentru Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1.061 $ 1.061 $ 1.061 Minim 24 h $ 1.38 $ 1.38 $ 1.38 Maxim 24 h Minim 24 h $ 1.061$ 1.061 $ 1.061 Maxim 24 h $ 1.38$ 1.38 $ 1.38 Maxim dintotdeauna $ 1.38$ 1.38 $ 1.38 Cel mai mic preț $ 1.061$ 1.061 $ 1.061 Modificare de preț (1 oră) +9.37% Modificare de preț (1 zi) +6.92% Modificare de preț (7 zile) +7.86% Modificare de preț (7 zile) +7.86%

Prețul în timp real pentru Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT) este $1.3. În ultimele 24 de ore, tokenul WAARBUSDT a fost tranzacționat între un minim de $ 1.061 și un maxim de $ 1.38, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WAARBUSDT este $ 1.38, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 1.061.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WAARBUSDT s-a modificat cu +9.37% în decursul ultimei ore, cu +6.92% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +7.86% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT)

Capitalizare de piață $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M Ofertă află în circulație 2.24M 2.24M 2.24M Ofertă totală 2,237,821.838242 2,237,821.838242 2,237,821.838242

Capitalizarea de piață actuală pentru Wrapped Aave Arbitrum USDT este $ 2.91M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WAARBUSDT este 2.24M, cu o ofertă totală de 2237821.838242. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.91M.