Informații privind prețul pentru Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 1.01 Maxim 24 h $ 1.32 Maxim dintotdeauna $ 1.32 Cel mai mic preț $ 1.01 Modificare de preț (1 oră) +9.05% Modificare de preț (1 zi) +6.66% Modificare de preț (7 zile) +7.94%

Prețul în timp real pentru Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) este $1.24. În ultimele 24 de ore, tokenul WAARBUSDCN a fost tranzacționat între un minim de $ 1.01 și un maxim de $ 1.32, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WAARBUSDCN este $ 1.32, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 1.01.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WAARBUSDCN s-a modificat cu +9.05% în decursul ultimei ore, cu +6.66% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +7.94% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN)

Capitalizare de piață $ 2.58M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.58M Ofertă află în circulație 2.08M Ofertă totală 2,084,065.189403

Capitalizarea de piață actuală pentru Wrapped Aave Arbitrum USDCn este $ 2.58M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WAARBUSDCN este 2.08M, cu o ofertă totală de 2084065.189403. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.58M.