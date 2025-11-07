Informații privind prețul pentru Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1.052 $ 1.052 $ 1.052 Minim 24 h $ 1.09 $ 1.09 $ 1.09 Maxim 24 h Minim 24 h $ 1.052$ 1.052 $ 1.052 Maxim 24 h $ 1.09$ 1.09 $ 1.09 Maxim dintotdeauna $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 Cel mai mic preț $ 0.976544$ 0.976544 $ 0.976544 Modificare de preț (1 oră) +0.35% Modificare de preț (1 zi) -1.87% Modificare de preț (7 zile) -1.21% Modificare de preț (7 zile) -1.21%

Prețul în timp real pentru Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) este $1.063. În ultimele 24 de ore, tokenul WAARBGHO a fost tranzacționat între un minim de $ 1.052 și un maxim de $ 1.09, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WAARBGHO este $ 1.1, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.976544.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WAARBGHO s-a modificat cu +0.35% în decursul ultimei ore, cu -1.87% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -1.21% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO)

Capitalizare de piață $ 6.05M$ 6.05M $ 6.05M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 6.05M$ 6.05M $ 6.05M Ofertă află în circulație 5.69M 5.69M 5.69M Ofertă totală 5,691,819.549420814 5,691,819.549420814 5,691,819.549420814

Capitalizarea de piață actuală pentru Wrapped Aave Arbitrum GHO este $ 6.05M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WAARBGHO este 5.69M, cu o ofertă totală de 5691819.549420814. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 6.05M.