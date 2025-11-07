Informații privind prețul pentru Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 3,478.79 $ 3,478.79 $ 3,478.79 Minim 24 h $ 3,689.88 $ 3,689.88 $ 3,689.88 Maxim 24 h Minim 24 h $ 3,478.79$ 3,478.79 $ 3,478.79 Maxim 24 h $ 3,689.88$ 3,689.88 $ 3,689.88 Maxim dintotdeauna $ 5,048.06$ 5,048.06 $ 5,048.06 Cel mai mic preț $ 3,278.0$ 3,278.0 $ 3,278.0 Modificare de preț (1 oră) +0.35% Modificare de preț (1 zi) -3.68% Modificare de preț (7 zile) -12.71% Modificare de preț (7 zile) -12.71%

Prețul în timp real pentru Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) este $3,506.81. În ultimele 24 de ore, tokenul WAARBEZETH a fost tranzacționat între un minim de $ 3,478.79 și un maxim de $ 3,689.88, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WAARBEZETH este $ 5,048.06, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 3,278.0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WAARBEZETH s-a modificat cu +0.35% în decursul ultimei ore, cu -3.68% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.71% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH)

Capitalizare de piață $ 258.90K$ 258.90K $ 258.90K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 259.31K$ 259.31K $ 259.31K Ofertă află în circulație 73.83 73.83 73.83 Ofertă totală 73.94515961799353 73.94515961799353 73.94515961799353

Capitalizarea de piață actuală pentru Wrapped Aave Arbitrum ezETH este $ 258.90K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WAARBEZETH este 73.83, cu o ofertă totală de 73.94515961799353. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 259.31K.