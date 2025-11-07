Informații privind prețul pentru Worthless Coin (WORTHLESS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0,02278096$ 0,02278096 $ 0,02278096 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1,04% Modificare de preț (1 zi) +3,91% Modificare de preț (7 zile) -11,27% Modificare de preț (7 zile) -11,27%

Prețul în timp real pentru Worthless Coin (WORTHLESS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul WORTHLESS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WORTHLESS este $ 0,02278096, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WORTHLESS s-a modificat cu +1,04% în decursul ultimei ore, cu +3,91% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -11,27% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Worthless Coin (WORTHLESS)

Capitalizare de piață $ 207,77K$ 207,77K $ 207,77K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 207,77K$ 207,77K $ 207,77K Ofertă află în circulație 999,91M 999,91M 999,91M Ofertă totală 999.905.261,910878 999.905.261,910878 999.905.261,910878

Capitalizarea de piață actuală pentru Worthless Coin este $ 207,77K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WORTHLESS este 999,91M, cu o ofertă totală de 999905261.910878. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 207,77K.