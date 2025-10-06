Informații privind prețul pentru Worlds First Memecoin (LOLCOIN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00206346 $ 0.00206346 $ 0.00206346 Minim 24 h $ 0.00247189 $ 0.00247189 $ 0.00247189 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00206346$ 0.00206346 $ 0.00206346 Maxim 24 h $ 0.00247189$ 0.00247189 $ 0.00247189 Maxim dintotdeauna $ 0.00795894$ 0.00795894 $ 0.00795894 Cel mai mic preț $ 0.00065843$ 0.00065843 $ 0.00065843 Modificare de preț (1 oră) -3.61% Modificare de preț (1 zi) -9.48% Modificare de preț (7 zile) -8.97% Modificare de preț (7 zile) -8.97%

Prețul în timp real pentru Worlds First Memecoin (LOLCOIN) este $0.00212175. În ultimele 24 de ore, tokenul LOLCOIN a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00206346 și un maxim de $ 0.00247189, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LOLCOIN este $ 0.00795894, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00065843.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LOLCOIN s-a modificat cu -3.61% în decursul ultimei ore, cu -9.48% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.97% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Worlds First Memecoin (LOLCOIN)

Capitalizare de piață $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M Ofertă află în circulație 999.61M 999.61M 999.61M Ofertă totală 999,612,754.218761 999,612,754.218761 999,612,754.218761

Capitalizarea de piață actuală pentru Worlds First Memecoin este $ 2.12M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LOLCOIN este 999.61M, cu o ofertă totală de 999612754.218761. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.12M.