WFCA is committed to building a digital economy that transcends the virtual and the real to solve the social and economic problems that Japan is currently facing, combine Japan's soft power with its hard power, and empower Japanese industries to enter the digital age. WFCA will create a metaverse platform that deeply integrates Japanese anime culture and traditional craftsman spirit. We will develop the anime NFT market to support creators to digitise their works through NFT, establish a virtual shopping mall to sell high-quality products from all over Japan, and open offline physical stores to form an O2O closed loop. Meanwhile, WFCA is applying to become a blockchain bank that not only supports crypto assets, but also provides complete legal tender account services. We will also build financial infrastructures such as exchanges, asset custody platforms, and asset management terminals. The goal of WFCA is to become a bridge between the virtual world and the real world, creating a new digital economy system. We welcome every creator and product producer to join this new digital ecosystem. Let's step into the new era of Web3 together! Pagină de internet oficială: https://wfca.io/ Carte albă: https://wfca.io/assets/doc/WFCA_Whitepaper_ver1.1_220922.pdf?v20231004

Tokenomie și analiză de preț pentru World Friendship Cash (WFCA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru World Friendship Cash (WFCA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 8.90M $ 8.90M $ 8.90M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 415.17M $ 415.17M $ 415.17M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 21.43M $ 21.43M $ 21.43M Maxim dintotdeauna: $ 2.37 $ 2.37 $ 2.37 Minim dintotdeauna: $ 0.00139981 $ 0.00139981 $ 0.00139981 Preț curent: $ 0.02143498 $ 0.02143498 $ 0.02143498 Află mai mult despre prețul tokenului World Friendship Cash (WFCA)

Tokenomie pentru World Friendship Cash (WFCA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru World Friendship Cash (WFCA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WFCA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WFCA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WFCA, explorează prețul în direct al tokenului WFCA!

