Informații privind prețul pentru WONEY (WONEY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -1.06% Modificare de preț (1 zi) -10.52% Modificare de preț (7 zile) -5.63% Modificare de preț (7 zile) -5.63%

Prețul în timp real pentru WONEY (WONEY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul WONEY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WONEY este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WONEY s-a modificat cu -1.06% în decursul ultimei ore, cu -10.52% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -5.63% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața WONEY (WONEY)

Capitalizare de piață $ 14.98K$ 14.98K $ 14.98K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 14.98K$ 14.98K $ 14.98K Ofertă află în circulație 871.71M 871.71M 871.71M Ofertă totală 871,710,019.254017 871,710,019.254017 871,710,019.254017

Capitalizarea de piață actuală pentru WONEY este $ 14.98K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WONEY este 871.71M, cu o ofertă totală de 871710019.254017. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 14.98K.