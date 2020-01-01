Tokenomie pentru Wonder Sites (WONDER) Descoperă informații cheie despre Wonder Sites (WONDER), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Wonder Sites (WONDER) $WONDER Token is the native utility token of Wondersites.co, a platform that helps users create business tools using Notion as a database. The platform builds essential business infrastructure including helpdesks, documentation hubs, blogs, and marketplaces without requiring coding knowledge. Used by hundreds of businesses, Wondersites offers an alternative to WordPress (which powers 43% of websites globally) by leveraging Notion's database capabilities and its 200 million monthly users. The token provides holders with premium feature access, governance rights, and service discounts within the ecosystem. Wondersites combines Notion's database functionality with SEO optimization, custom domains, analytics, web3 integrations, paywalls, memberships, and AI features to help businesses efficiently build and manage their digital toolkit. Pagină de internet oficială: https://wondersites.co Cumpără WONDER acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Wonder Sites (WONDER) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Wonder Sites (WONDER), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 193.76K $ 193.76K $ 193.76K Ofertă totală: $ 972.08M $ 972.08M $ 972.08M Ofertă aflată în circulație: $ 972.08M $ 972.08M $ 972.08M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 193.76K $ 193.76K $ 193.76K Maxim dintotdeauna: $ 0.00256663 $ 0.00256663 $ 0.00256663 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.0001993 $ 0.0001993 $ 0.0001993 Află mai mult despre prețul tokenului Wonder Sites (WONDER)

Tokenomie pentru Wonder Sites (WONDER): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Wonder Sites (WONDER) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WONDER care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WONDER care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WONDER, explorează prețul în direct al tokenului WONDER!

Predicție de preț pentru WONDER Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WONDER? Pagina noastră de predicție de preț pentru WONDER combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul WONDER!

