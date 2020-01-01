Tokenomie pentru Woke Chain (GOWOKE) Descoperă informații cheie despre Woke Chain (GOWOKE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Woke Chain (GOWOKE) Woke Chain is not just a cryptocurrency, it's a movement. The perfect blend of satire, humor, and financial opportunity. With a supply of 823,900,000... $GOWOKE is about ensuring inclusivity and everyone getting their fair share, while leveraging the speed and power of Solana Blockchain to create the best user experience. All social media content and works related to Woke Chain are a parody and should be viewed as such. Woke Chain is not just a cryptocurrency, it's a movement. The perfect blend of satire, humor, and financial opportunity. With a supply of 823,900,000... $GOWOKE is about ensuring inclusivity and everyone getting their fair share, while leveraging the speed and power of Solana Blockchain to create the best user experience. All social media content and works related to Woke Chain are a parody and should be viewed as such. Pagină de internet oficială: https://wokechain.fun/ Cumpără GOWOKE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Woke Chain (GOWOKE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Woke Chain (GOWOKE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 82.84K $ 82.84K $ 82.84K Ofertă totală: $ 823.95M $ 823.95M $ 823.95M Ofertă aflată în circulație: $ 823.95M $ 823.95M $ 823.95M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 82.84K $ 82.84K $ 82.84K Maxim dintotdeauna: $ 0.00140247 $ 0.00140247 $ 0.00140247 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00010054 $ 0.00010054 $ 0.00010054 Află mai mult despre prețul tokenului Woke Chain (GOWOKE)

Tokenomie pentru Woke Chain (GOWOKE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Woke Chain (GOWOKE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GOWOKE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GOWOKE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GOWOKE, explorează prețul în direct al tokenului GOWOKE!

Predicție de preț pentru GOWOKE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GOWOKE? Pagina noastră de predicție de preț pentru GOWOKE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GOWOKE!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!