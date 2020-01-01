Tokenomie pentru Wistaverse (WISTA) Descoperă informații cheie despre Wistaverse (WISTA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Wistaverse (WISTA) Wistaverse is a platform that has been designed to enable virtual protests in the metaverse. Built as a decentralized public good, the platform is politically neutral and accessible to all, providing and facilitating a safe space for individuals to voice their opinions and engage in immersive events with their communities. Wistaverse provides a viable alternative for those who are unable to participate in real-life protests and enables any cause to gain global support and raise decentralized funding during events. Individuals can express their messages and show solidarity with a cause through the use of avatars and digital tools such as signs, banners, and wearables. Wistaverse's first protests will take place in The Sandbox Game, the Largest metaverse to date which boasts over 4.5 million active users. The first protest Arena is versatile and ready for event organizers to use, ensuring that each protest is unique and tailored to the specific cause being supported. Wistaverse is also developing its own standalone metaverse application Which is set to be ready in summer 2024. Built on Polygon, The WI$TA token powers the Wistaverse experience. Participants will be able to help their cause raise funds via donations in WI$TA during protests. For each event, the sale of avatars and other purchasable items within the ecosystem will help raise additional funds for the cause. Wistaverse will allow community members to use their voting power to amplify donations using the treasury funds which is continuously filled by a 0.5% tax on all transactions. Pagină de internet oficială: https://www.wistaverse.com/ Carte albă: https://www.wistaverse.com/pdf/wistaverse-whitepaper.pdf Cumpără WISTA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Wistaverse (WISTA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Wistaverse (WISTA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 18.49K $ 18.49K $ 18.49K Ofertă totală: $ 42.00M $ 42.00M $ 42.00M Ofertă aflată în circulație: $ 37.13M $ 37.13M $ 37.13M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 20.92K $ 20.92K $ 20.92K Maxim dintotdeauna: $ 0.091306 $ 0.091306 $ 0.091306 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00049801 $ 0.00049801 $ 0.00049801 Află mai mult despre prețul tokenului Wistaverse (WISTA)

Tokenomie pentru Wistaverse (WISTA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Wistaverse (WISTA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WISTA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WISTA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WISTA, explorează prețul în direct al tokenului WISTA!

