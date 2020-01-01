Tokenomie pentru Wife Changing Money (WIFE) Descoperă informații cheie despre Wife Changing Money (WIFE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Wife Changing Money (WIFE) WIFE is the first token launched by HeyAnon on the Arena Social platform, built on the Avalanche network. Rooted in meme culture and DeFAI, WIFE captures the spirit of crypto-native humor and ambition. The motto "Wife Changing Money" plays on the idea that only in crypto can gains be so life-changing, you might just upgrade everything - even your wife. What makes WIFE unique is that it's the first token launched by HeyAnon. Pagină de internet oficială: https://heyanon.ai/ Cumpără WIFE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Wife Changing Money (WIFE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Wife Changing Money (WIFE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 65.98K $ 65.98K $ 65.98K Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 65.98K $ 65.98K $ 65.98K Maxim dintotdeauna: $ 0.00101979 $ 0.00101979 $ 0.00101979 Minim dintotdeauna: $ 0.00000359 $ 0.00000359 $ 0.00000359 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Wife Changing Money (WIFE)

Tokenomie pentru Wife Changing Money (WIFE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Wife Changing Money (WIFE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WIFE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WIFE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WIFE, explorează prețul în direct al tokenului WIFE!

Predicție de preț pentru WIFE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WIFE? Pagina noastră de predicție de preț pentru WIFE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul WIFE!

