Tokenomie pentru WickedBet Casino (WIK)

Descoperă informații cheie despre WickedBet Casino (WIK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.
USD

Informații despre WickedBet Casino (WIK)

Welcome to WickedBet!

The Hub for crypto gambling and betting. We offer up to $50,000,000 jackpots in real-world lotto bets. We currently hold our own Casino with thousands of games to choose from! Not only that, our Sportsbook and the $WIK Web3 PvP Arena will be shortly integrated onto our bespoke platform.

We proudly present a brand-new and unique experience in the GambleFi world with our flagship product - Fully-Insured Lotto Betting on International lotteries and at a considerably lower cost than standard ticket purchasing; through our own $WIK token and other cryptocurrencies.

Why $WIK?

Holding $WIK:

  • Benefit from the deflationary system that rises with platform usage.

Staking $WIK:

  • Benefit from our profit sharing models.

Using $WIK:

  • Discounts on our platform.
  • Early Access to our currently USDT based Casino.
  • A whole array of benefits in the Web3 PvP Arena.
  • Higher level access within our affiliate system.
  • Scaling rewards via our daily log in faucet system.
Pagină de internet oficială:
https://www.wickedbet.com
Carte albă:
https://wickedbet-com.gitbook.io/wickedbet-whitepaper/usdwik/tokenomics

Tokenomie și analiză de preț pentru WickedBet Casino (WIK)

Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru WickedBet Casino (WIK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.

Capitalizare de piață:
$ 102.72K
$ 102.72K
Ofertă totală:
$ 69.45M
$ 69.45M
Ofertă aflată în circulație:
$ 33.20M
$ 33.20M
FDV (Fully Diluted Valuation):
$ 214.89K
$ 214.89K
Maxim dintotdeauna:
$ 0.211205
$ 0.211205
Minim dintotdeauna:
$ 0.00307217
$ 0.00307217
Preț curent:
$ 0.00309434
$ 0.00309434

Tokenomie pentru WickedBet Casino (WIK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare

Înțelegerea tokenomiei pentru WickedBet Casino (WIK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.

Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:

Ofertă totală:

Numărul maxim de tokenuri WIK care au fost sau vor fi create vreodată.

Ofertă aflată în circulație:

Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.

Ofertă maximă:

Limita maximă a numărului total de tokenuri WIK care pot exista.

FDV (Fully Diluted Valuation):

Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.

Rata inflației:

Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.

De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?

Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.

Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.

Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.

FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

Acum că ați înțeles tokenomia pentru WIK, explorează prețul în direct al tokenului WIK!

Predicție de preț pentru WIK

Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WIK? Pagina noastră de predicție de preț pentru WIK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

Declinarea responsabilității

Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.