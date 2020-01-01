Tokenomie pentru Whispers Of Decay ($DCAY) Descoperă informații cheie despre Whispers Of Decay ($DCAY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Whispers Of Decay ($DCAY) Whispers of Decay, a play-to-earn crypto game that combines psycological horror theme gameplay with blockchain rewards. Earn $DCAY as you battle enemies, explore diverse maps, and uncover captivating quests. Experience the thrill of endless adventures, metaverse exploration, and epic narratives. A psychological action-adventure game where magic and technology collide in an epic struggle for survival. Explore vast, diverse environments filled with hidden mysteries, powerful enemies, and ancient secrets. Whispers of Decay, a play-to-earn crypto game that combines psycological horror theme gameplay with blockchain rewards. Earn $DCAY as you battle enemies, explore diverse maps, and uncover captivating quests. Experience the thrill of endless adventures, metaverse exploration, and epic narratives. A psychological action-adventure game where magic and technology collide in an epic struggle for survival. Explore vast, diverse environments filled with hidden mysteries, powerful enemies, and ancient secrets. Pagină de internet oficială: https://www.dcay.info Carte albă: https://drive.google.com/file/d/1Yv2JwKb_3HwkS-8zPDqKb-UGqSHMVeBj/view Cumpără $DCAY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Whispers Of Decay ($DCAY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Whispers Of Decay ($DCAY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 40.79K $ 40.79K $ 40.79K Ofertă totală: $ 76.00M $ 76.00M $ 76.00M Ofertă aflată în circulație: $ 56.87M $ 56.87M $ 56.87M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 54.51K $ 54.51K $ 54.51K Maxim dintotdeauna: $ 0.01317514 $ 0.01317514 $ 0.01317514 Minim dintotdeauna: $ 0.00070612 $ 0.00070612 $ 0.00070612 Preț curent: $ 0.00071729 $ 0.00071729 $ 0.00071729 Află mai mult despre prețul tokenului Whispers Of Decay ($DCAY)

Tokenomie pentru Whispers Of Decay ($DCAY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Whispers Of Decay ($DCAY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri $DCAY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri $DCAY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru $DCAY, explorează prețul în direct al tokenului $DCAY!

Predicție de preț pentru $DCAY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta $DCAY? Pagina noastră de predicție de preț pentru $DCAY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul $DCAY!

