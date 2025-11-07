Informații privind prețul pentru WhaleAI (WHAI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.144188 $ 0.144188 $ 0.144188 Minim 24 h $ 0.17096 $ 0.17096 $ 0.17096 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.144188$ 0.144188 $ 0.144188 Maxim 24 h $ 0.17096$ 0.17096 $ 0.17096 Maxim dintotdeauna $ 0.532364$ 0.532364 $ 0.532364 Cel mai mic preț $ 0.068646$ 0.068646 $ 0.068646 Modificare de preț (1 oră) -0.62% Modificare de preț (1 zi) -15.33% Modificare de preț (7 zile) -13.05% Modificare de preț (7 zile) -13.05%

Prețul în timp real pentru WhaleAI (WHAI) este $0.144748. În ultimele 24 de ore, tokenul WHAI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.144188 și un maxim de $ 0.17096, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WHAI este $ 0.532364, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.068646.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WHAI s-a modificat cu -0.62% în decursul ultimei ore, cu -15.33% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.05% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața WhaleAI (WHAI)

Capitalizare de piață $ 144.93K$ 144.93K $ 144.93K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 144.93K$ 144.93K $ 144.93K Ofertă află în circulație 1.00M 1.00M 1.00M Ofertă totală 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru WhaleAI este $ 144.93K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WHAI este 1.00M, cu o ofertă totală de 1000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 144.93K.