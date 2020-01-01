Tokenomie pentru Whale Ecosystem (WHALE) Descoperă informații cheie despre Whale Ecosystem (WHALE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Whale Ecosystem (WHALE) The Whale Ecosystem is driven by community needs. Our coded AI agent is integrated into all aspects of our Ecosystem and we are improving its capabilities week by week Whale's initially took on the task of making the tax token system, workable, sustainable and acceptable to the community, given the previous tax tokens of the past, that was not a small task in itself. Our sales tax is paid into a tax wallet, and the contents of that wallet are re-distributed weekly to our token and NFT holders (% breakdown available on X and website) We have a working useable AI agent, which has been built on Fantom and Migrated and improved drastically on Sonic Pagină de internet oficială: https://sonicwhale.ai Cumpără WHALE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Whale Ecosystem (WHALE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Whale Ecosystem (WHALE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 137.19K $ 137.19K $ 137.19K Ofertă totală: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Ofertă aflată în circulație: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 137.19K $ 137.19K $ 137.19K Maxim dintotdeauna: $ 0.245688 $ 0.245688 $ 0.245688 Minim dintotdeauna: $ 0.00573299 $ 0.00573299 $ 0.00573299 Preț curent: $ 0.00653286 $ 0.00653286 $ 0.00653286 Află mai mult despre prețul tokenului Whale Ecosystem (WHALE)

Tokenomie pentru Whale Ecosystem (WHALE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Whale Ecosystem (WHALE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WHALE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WHALE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WHALE, explorează prețul în direct al tokenului WHALE!

Predicție de preț pentru WHALE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WHALE? Pagina noastră de predicție de preț pentru WHALE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul WHALE!

