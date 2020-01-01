Explorează tokenomia pentru Weird Medieval Memes (WMM) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului WMM, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Weird Medieval Memes (WMM) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului WMM, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Tokenomie pentru Weird Medieval Memes (WMM) Descoperă informații cheie despre Weird Medieval Memes (WMM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.

Informații despre Weird Medieval Memes (WMM)

Weird Medieval Memes is an AI Medieval Meme Generator that anyone can use, made by Fab1an (Slop creator). Ran as a CTO, WMM has a vibrant community sharing the very best medieval memes. Welcome to the Medieval Ages, where AI Medieval Memes have taken hold on everyones captivation. Created by Fab1an, this AI Medieval Meme Generator has become more than just a tool, it's a community that care about generating and sharing hilarious medieval memes.

Pagină de internet oficială: https://www.medievalmemes.ai

Tokenomie și analiză de preț pentru Weird Medieval Memes (WMM)

Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Weird Medieval Memes (WMM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.

Capitalizare de piață: $ 199.68K
Ofertă totală: $ 999.82M
Ofertă aflată în circulație: $ 999.82M
FDV (Fully Diluted Valuation): $ 199.68K
Maxim dintotdeauna: $ 0.02825946
Minim dintotdeauna: $ 0
Preț curent: $ 0.00019974

Tokenomie pentru Weird Medieval Memes (WMM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare

Înțelegerea tokenomiei pentru Weird Medieval Memes (WMM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:

Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WMM care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WMM care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.

De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?

Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.