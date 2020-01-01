Tokenomie pentru Web3 Whales (W3W) Descoperă informații cheie despre Web3 Whales (W3W), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Web3 Whales (W3W) What Do You Meme is a project created by Youtuber Fomotion. The goal of the project is to colletivelly invest in crypto launchpads like Seedify, Enjinstarter Dao Maker and many more. For 1 single person it could be really hard to get a good and profitable tier in a good launchpad. But with an entire community, it's way more easy. What Do You Meme has a small buy and sell tax which will be used for this. On our Dapp people can not only buy/sell our token, use the DAO voting system to decide the move we will make, bt also stake their $WDYM tokens. Based on the amount and the period a user stakes the token, he/she can claim their share of these launchpad profits. Pagină de internet oficială: https://www.web3whales.app Carte albă: https://web3whales.gitbook.io/whitepaper Cumpără W3W acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Web3 Whales (W3W) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Web3 Whales (W3W), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Ofertă totală: $ 94.39M $ 94.39M $ 94.39M Ofertă aflată în circulație: $ 93.58M $ 93.58M $ 93.58M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Maxim dintotdeauna: $ 0.087176 $ 0.087176 $ 0.087176 Minim dintotdeauna: $ 0.00563945 $ 0.00563945 $ 0.00563945 Preț curent: $ 0.01099754 $ 0.01099754 $ 0.01099754 Află mai mult despre prețul tokenului Web3 Whales (W3W)

Tokenomie pentru Web3 Whales (W3W): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Web3 Whales (W3W) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri W3W care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri W3W care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru W3W, explorează prețul în direct al tokenului W3W!

