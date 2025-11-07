Informații privind prețul pentru We Love Legs (LEGS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.0000472 $ 0.0000472 $ 0.0000472 Minim 24 h $ 0.00005038 $ 0.00005038 $ 0.00005038 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.0000472$ 0.0000472 $ 0.0000472 Maxim 24 h $ 0.00005038$ 0.00005038 $ 0.00005038 Maxim dintotdeauna $ 0.00076242$ 0.00076242 $ 0.00076242 Cel mai mic preț $ 0.0000472$ 0.0000472 $ 0.0000472 Modificare de preț (1 oră) +0.42% Modificare de preț (1 zi) -3.77% Modificare de preț (7 zile) -33.58% Modificare de preț (7 zile) -33.58%

Prețul în timp real pentru We Love Legs (LEGS) este $0.00004807. În ultimele 24 de ore, tokenul LEGS a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0000472 și un maxim de $ 0.00005038, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LEGS este $ 0.00076242, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0000472.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LEGS s-a modificat cu +0.42% în decursul ultimei ore, cu -3.77% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -33.58% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața We Love Legs (LEGS)

Capitalizare de piață $ 48.07K$ 48.07K $ 48.07K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 48.07K$ 48.07K $ 48.07K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru We Love Legs este $ 48.07K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LEGS este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 48.07K.