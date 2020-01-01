Tokenomie pentru WAYGU CASH (WAYGU) Descoperă informații cheie despre WAYGU CASH (WAYGU), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre WAYGU CASH (WAYGU) Waygu Cash is not just another memecoin — it is a cultural and financial movement rooted in strength, honor, and conviction. Built on the Solana blockchain, Waygu represents a bold stand against the blandness of mainstream narratives, particularly the rise of plant-based ideology. With a name that evokes premium quality and a community driven by purpose, it sets its sights on flipping the $25 billion vegan market in true on-chain fashion. There are no shortcuts here — only loyalty, memes, and momentum. Backed by experienced developers and a fast-growing army of supporters, Waygu Cash is engineered for serious upside while never taking itself too seriously. It's about fun, finance, and flipping the script — one block at a time. Pagină de internet oficială: https://www.waygu.cash/ Cumpără WAYGU acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru WAYGU CASH (WAYGU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru WAYGU CASH (WAYGU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 14.42K $ 14.42K $ 14.42K Ofertă totală: $ 989.42M $ 989.42M $ 989.42M Ofertă aflată în circulație: $ 989.42M $ 989.42M $ 989.42M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 14.42K $ 14.42K $ 14.42K Maxim dintotdeauna: $ 0.02553709 $ 0.02553709 $ 0.02553709 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului WAYGU CASH (WAYGU)

Tokenomie pentru WAYGU CASH (WAYGU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru WAYGU CASH (WAYGU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WAYGU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WAYGU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WAYGU, explorează prețul în direct al tokenului WAYGU!

