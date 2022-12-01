Tokenomie pentru Water Rabbit (WAR) Descoperă informații cheie despre Water Rabbit (WAR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Water Rabbit (WAR) What is the project about? Water Rabbit Token ($WAR) is an innovative cryptocurrency developed by Shanvere DAO. Our project's primary objective is to position $WAR as a widely recognized and utilized currency in the digital assets space. We envision $WAR as a trusted medium of exchange, store of value, and unit of account, going beyond the conventional role of cryptocurrencies. What makes your project unique? Unlike many other cryptocurrencies, $WAR is not simply another 'memecoin'. It is a part of a greater mission to reshape the landscape of digital currencies. We are actively collaborating with top-tier institutions to establish $WAR as a credible and trusted financial instrument in the digital economy. Our vision and partnerships set us apart, giving us a unique positioning in the cryptosphere. History of your project. The $WAR project was launched on the 27th of July, 2022, beginning its journey on the Binance Smart Chain. Our token has since been listed on various platforms, including Pancakeswap, Poocoin, Bogged.finance, and P2B, thus gaining significant exposure and recognition in the cryptocurrency market. What's next for your project? The future of $WAR is full of potential and expansion. We are continuously working towards forming new strategic partnerships, increasing our token's utility, and further enhancing its recognition as a valid currency. Our vision is for $WAR to be more than just another cryptocurrency, but an integral part of the evolving financial landscape. What can your token be used for? $WAR's primary use case is to function as a digital currency. Users can leverage it as a medium of exchange, store of value, and unit of account. Our ongoing collaborations with top institutions aim to significantly expand the utility of $WAR, making it a versatile token within the digital asset ecosystem. As we progress, we expect to see $WAR adopted in various financial and commercial scenarios, driving its value and significance in the digital Pagină de internet oficială: https://waterrabbittoken.com/ Carte albă: https://waterrabbittoken.com/wp-content/uploads/2022/12/Water-Rabbit-English.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru Water Rabbit (WAR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Water Rabbit (WAR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 527.91K $ 527.91K $ 527.91K Ofertă totală: $ 890.31M $ 890.31M $ 890.31M Ofertă aflată în circulație: $ 889.56M $ 889.56M $ 889.56M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 528.36K $ 528.36K $ 528.36K Maxim dintotdeauna: $ 0.0014013 $ 0.0014013 $ 0.0014013 Minim dintotdeauna: $ 0.00006127 $ 0.00006127 $ 0.00006127 Preț curent: $ 0.00059311 $ 0.00059311 $ 0.00059311 Află mai mult despre prețul tokenului Water Rabbit (WAR)

Tokenomie pentru Water Rabbit (WAR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Water Rabbit (WAR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WAR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WAR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WAR, explorează prețul în direct al tokenului WAR!

Predicție de preț pentru WAR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WAR? Pagina noastră de predicție de preț pentru WAR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul WAR!

