Informații privind prețul pentru Wasder (WAS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00004096 $ 0.00004096 $ 0.00004096 Minim 24 h $ 0.00004142 $ 0.00004142 $ 0.00004142 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00004096$ 0.00004096 $ 0.00004096 Maxim 24 h $ 0.00004142$ 0.00004142 $ 0.00004142 Maxim dintotdeauna $ 0.0615$ 0.0615 $ 0.0615 Cel mai mic preț $ 0.00002437$ 0.00002437 $ 0.00002437 Modificare de preț (1 oră) -0.03% Modificare de preț (1 zi) -0.06% Modificare de preț (7 zile) +0.01% Modificare de preț (7 zile) +0.01%

Prețul în timp real pentru Wasder (WAS) este $0.00004099. În ultimele 24 de ore, tokenul WAS a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00004096 și un maxim de $ 0.00004142, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WAS este $ 0.0615, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00002437.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WAS s-a modificat cu -0.03% în decursul ultimei ore, cu -0.06% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.01% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Wasder (WAS)

Capitalizare de piață $ 24.48K$ 24.48K $ 24.48K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 41.00K$ 41.00K $ 41.00K Ofertă află în circulație 597.08M 597.08M 597.08M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Wasder este $ 24.48K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WAS este 597.08M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 41.00K.