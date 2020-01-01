Tokenomie pentru Warped Games (WARPED) Descoperă informații cheie despre Warped Games (WARPED), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

What is $WARPED? $WARPED is the ERC-20 utility token that powers the Warped Universe. Its primary utilities include: -Fueling Web2 - Web3 Collectible Conversions: Fueling the portal to player ownership. -Guiding Game Development & Design: Empowering token holders to influence the direction and evolution of the Warped Universe. -Discounts on Warped Items & Collectibles: Using $WARPED can provide discounts on various Warped in-game items & collectibles. -Game Rewards: $WARPED will be used to reward players in-game, in competitions, and more. $WARPED, EMPOWERING A VIRTUAL GAMING ECOSYSTEM From the creative minds behind Lego Universe and Jumpgate with experience at Star Citizen, Pixar and Disney, alongside the team who crafted the STARL Metaverse Project and MMO Warp Nexus, Warped Games is thrilled to introduce Warped Universe - Welcome to the frontier of gamified virtual exploration. What are the key features of Warped Universe? -Interconnected Gameplay Across Multiple Genres -Empowering Players - From the way you play to the way you extract value from your gaming experiences -Optional NFT-based Digital Collectibles - Choose your level of on-chain interaction -Community-Guided Development and Collaborative Storytelling Pagină de internet oficială: https://warped.games/ Carte albă: https://wp.warped.games/ Cumpără WARPED acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Warped Games (WARPED) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Warped Games (WARPED), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 4.03M $ 4.03M $ 4.03M Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 7.08B $ 7.08B $ 7.08B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.70M $ 5.70M $ 5.70M Maxim dintotdeauna: $ 0.0033147 $ 0.0033147 $ 0.0033147 Minim dintotdeauna: $ 0.00016741 $ 0.00016741 $ 0.00016741 Preț curent: $ 0.00057008 $ 0.00057008 $ 0.00057008 Află mai mult despre prețul tokenului Warped Games (WARPED)

Tokenomie pentru Warped Games (WARPED): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Warped Games (WARPED) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WARPED care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WARPED care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WARPED, explorează prețul în direct al tokenului WARPED!

