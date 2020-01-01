Tokenomie pentru Warlords of Solana (WLOS) Descoperă informații cheie despre Warlords of Solana (WLOS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Warlords of Solana (WLOS) WLOS (Warlords of Solana) is a Solana-based utility token powering an ecosystem centered around gamified DeFi. The project integrates staking, NFT farming, and mission-based hero mechanics. WLOS is distributed through a 10% transactional fee that funds farming rewards, staking APYs, mission pools, development, and deflationary burns. Users can earn WLOS by staking or deploying NFT characters (Farmers or Heroes) that generate token-based returns. The platform aims to merge community incentives with light strategy mechanics in preparation for a larger game release. Pagină de internet oficială: https://wlos.dev Carte albă: https://docs.wlos.dev

Tokenomie și analiză de preț pentru Warlords of Solana (WLOS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Warlords of Solana (WLOS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.20K $ 7.20K $ 7.20K Ofertă totală: $ 96.62K $ 96.62K $ 96.62K Ofertă aflată în circulație: $ 96.62K $ 96.62K $ 96.62K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.20K $ 7.20K $ 7.20K Maxim dintotdeauna: $ 2.67 $ 2.67 $ 2.67 Minim dintotdeauna: $ 0.055387 $ 0.055387 $ 0.055387 Preț curent: $ 0.07457 $ 0.07457 $ 0.07457 Află mai mult despre prețul tokenului Warlords of Solana (WLOS)

Tokenomie pentru Warlords of Solana (WLOS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Warlords of Solana (WLOS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WLOS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WLOS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WLOS, explorează prețul în direct al tokenului WLOS!

