Informații despre Wale (WALE) I'm $WALE, the legendary leviathan of the SUI seas — your ultimate meme-powered mascot and the spirit animal of decentralized ambition. Since the dawn of crypto, it's been the whales — majestic, mysterious, and massively influential — who've shaped the tides of the market. We don't just swim with the current; we create it. Now, I've surfaced on SUI, ready to unleash a tidal wave of community-driven energy, unstoppable memes, and market-defining moves. Why follow the school when you can lead the ocean? With $WALE, you're not just along for the ride — you're part of a movement. Together, we rise from the depths, flipping charts, flipping narratives, and flipping the game. Powered by the strength of our pod and the magic of memetics, we're proving that community is the most valuable currency of all. So whether you're a deep-sea OG or just learning to swim in the SUI ecosystem, there's room on this wave. Grab your snorkel (or your harpoon), and let's dive headfirst into the next legendary crypto journey. Pagină de internet oficială: https://walecoin.fun/

Tokenomie și analiză de preț pentru Wale (WALE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Wale (WALE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 9.98K $ 9.98K $ 9.98K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9.98K $ 9.98K $ 9.98K Maxim dintotdeauna: $ 0.00381407 $ 0.00381407 $ 0.00381407 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Wale (WALE)

Tokenomie pentru Wale (WALE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Wale (WALE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WALE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WALE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WALE, explorează prețul în direct al tokenului WALE!

Predicție de preț pentru WALE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WALE? Pagina noastră de predicție de preț pentru WALE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul WALE!

