Informații despre Waka Flocka (FLOCKA) Waka Flocka $FLOCKA is a revolutionary crypto token launched by the iconic rapper Waka Flocka Flame on the Solana blockchain. Designed to merge music, entertainment, and decentralized finance, $FLOCKA offers fans exclusive access to Waka's world, including early music releases, VIP concert tickets, and special merchandise. Join the $FLOCKA community and be part of a groundbreaking movement led by one of the most influential artists in the industry. Pagină de internet oficială: https://flockaonsol.fun Cumpără FLOCKA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Waka Flocka (FLOCKA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Waka Flocka (FLOCKA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.88M $ 1.88M $ 1.88M Ofertă totală: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ofertă aflată în circulație: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.88M $ 1.88M $ 1.88M Maxim dintotdeauna: $ 0.00293193 $ 0.00293193 $ 0.00293193 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00188351 $ 0.00188351 $ 0.00188351 Află mai mult despre prețul tokenului Waka Flocka (FLOCKA)

Tokenomie pentru Waka Flocka (FLOCKA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Waka Flocka (FLOCKA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FLOCKA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FLOCKA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FLOCKA, explorează prețul în direct al tokenului FLOCKA!

