Informații despre Waifu ($WAIFU) From Japanese ワイフ (waifu), itself from English wife; popularized by 4chan. Doublet of wife. The Waifu memecoin project draws inspiration from the popular internet term "waifu," which originated from Japanese culture and was popularized by online communities like 4chan. The purpose of the Waifu memecoin is to capitalize on the humor and nostalgia surrounding the "waifu" concept, appealing to anime and internet culture enthusiasts. Waifu serves primarily as a fun, community-driven token without any inherent utility beyond its memetic value. Its function is to foster engagement, social interaction, and participation within the crypto community by leveraging the widespread affection for "waifus." Additionally, Waifu may feature unique tokenomics or events centered around anime culture, memes, and collectibles, making it a lighthearted, fan-centric investment option. Pagină de internet oficială: https://www.waifusolana.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Waifu ($WAIFU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Waifu ($WAIFU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 12.38K $ 12.38K $ 12.38K Ofertă totală: $ 949.15M $ 949.15M $ 949.15M Ofertă aflată în circulație: $ 949.15M $ 949.15M $ 949.15M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 12.38K $ 12.38K $ 12.38K Maxim dintotdeauna: $ 0.00139836 $ 0.00139836 $ 0.00139836 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Waifu ($WAIFU)

Tokenomie pentru Waifu ($WAIFU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Waifu ($WAIFU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri $WAIFU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri $WAIFU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru $WAIFU, explorează prețul în direct al tokenului $WAIFU!

