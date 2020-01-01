Tokenomie pentru Vulture Peak (VPK) Descoperă informații cheie despre Vulture Peak (VPK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Vulture Peak (VPK) Vulture Peak is a pioneering Launchpad and an Investment fund focusing on blockchain games, NFTs, metaverse, DeFi, and other recent developments in the blockchain space. While the blockchain industry has been expanding and growing in recent years, not much has been done to have equal growth amongst the overall sphere of our society and it has mostly benefited a certain segment of the society who has the resources and liberty of investing early in projects. Vulture Peak focuses on leveling down these grounds and empowering everyone with investing power. Better days are on their way and it's time to bid farewell to the days of staking and locking your tokens for getting whitelisted in IDOs. Let's empower everyone and let's grow together! Pagină de internet oficială: https://vulturepeak.io/ Carte albă: https://vulture-peak.gitbook.io/vulture-peak/

Tokenomie și analiză de preț pentru Vulture Peak (VPK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Vulture Peak (VPK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 66.62K $ 66.62K $ 66.62K Ofertă totală: $ 29.90M $ 29.90M $ 29.90M Ofertă aflată în circulație: $ 4.05M $ 4.05M $ 4.05M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 491.27K $ 491.27K $ 491.27K Maxim dintotdeauna: $ 0.785352 $ 0.785352 $ 0.785352 Minim dintotdeauna: $ 0.0157088 $ 0.0157088 $ 0.0157088 Preț curent: $ 0.0164305 $ 0.0164305 $ 0.0164305 Află mai mult despre prețul tokenului Vulture Peak (VPK)

Tokenomie pentru Vulture Peak (VPK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Vulture Peak (VPK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri VPK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri VPK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru VPK, explorează prețul în direct al tokenului VPK!

Predicție de preț pentru VPK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta VPK? Pagina noastră de predicție de preț pentru VPK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul VPK!

