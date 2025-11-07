Informații privind prețul pentru Vouch Staked PLS (VPLS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00003096 $ 0.00003096 $ 0.00003096 Minim 24 h $ 0.00003357 $ 0.00003357 $ 0.00003357 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00003096$ 0.00003096 $ 0.00003096 Maxim 24 h $ 0.00003357$ 0.00003357 $ 0.00003357 Maxim dintotdeauna $ 0.00005175$ 0.00005175 $ 0.00005175 Cel mai mic preț $ 0.00002866$ 0.00002866 $ 0.00002866 Modificare de preț (1 oră) +4.59% Modificare de preț (1 zi) -1.00% Modificare de preț (7 zile) -5.78% Modificare de preț (7 zile) -5.78%

Prețul în timp real pentru Vouch Staked PLS (VPLS) este $0.00003264. În ultimele 24 de ore, tokenul VPLS a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00003096 și un maxim de $ 0.00003357, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru VPLS este $ 0.00005175, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00002866.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, VPLS s-a modificat cu +4.59% în decursul ultimei ore, cu -1.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -5.78% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Vouch Staked PLS (VPLS)

Capitalizare de piață $ 3.67M$ 3.67M $ 3.67M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 3.67M$ 3.67M $ 3.67M Ofertă află în circulație 112.31B 112.31B 112.31B Ofertă totală 112,312,377,638.7964 112,312,377,638.7964 112,312,377,638.7964

Capitalizarea de piață actuală pentru Vouch Staked PLS este $ 3.67M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru VPLS este 112.31B, cu o ofertă totală de 112312377638.7964. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.67M.