Prețul în timp real pentru Vouch Staked PLS astăzi este 0.00003264 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru VPLS în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru VPLS pe MEXC acum.

Preț Vouch Staked PLS (VPLS)

Preț în timp real pentru 1 VPLS în USD:

--
----
-0.40%1D
USD
Vouch Staked PLS (VPLS) graficul prețurilor în timp real
Informații privind prețul pentru Vouch Staked PLS (VPLS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.00003096
$ 0.00003096
Minim 24 h
$ 0.00003357
$ 0.00003357
Maxim 24 h

$ 0.00003096
$ 0.00003096

$ 0.00003357
$ 0.00003357

$ 0.00005175
$ 0.00005175

$ 0.00002866
$ 0.00002866

+4.59%

-1.00%

-5.78%

-5.78%

Prețul în timp real pentru Vouch Staked PLS (VPLS) este $0.00003264. În ultimele 24 de ore, tokenul VPLS a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00003096 și un maxim de $ 0.00003357, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru VPLS este $ 0.00005175, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00002866.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, VPLS s-a modificat cu +4.59% în decursul ultimei ore, cu -1.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -5.78% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Vouch Staked PLS (VPLS)

$ 3.67M
$ 3.67M

--
--

$ 3.67M
$ 3.67M

112.31B
112.31B

112,312,377,638.7964
112,312,377,638.7964

Capitalizarea de piață actuală pentru Vouch Staked PLS este $ 3.67M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru VPLS este 112.31B, cu o ofertă totală de 112312377638.7964. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.67M.

Istoric de preț pentru Vouch Staked PLS (VPLS) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Vouch Staked PLS la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Vouch Staked PLS la USD a fost $ -0.0000029334.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Vouch Staked PLS la USD a fost $ 0.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Vouch Staked PLS la USD a fost $ 0.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0-1.00%
30 de zile$ -0.0000029334-8.98%
60 de zile$ 0--
90 de zile$ 0--

Ce este Vouch Staked PLS (VPLS)

Vouch is a liquid staking protocol on the Pulsechain network. It enables PLS holders to gain trustless yield on their PLS.

PLS staked in the Vouch ecosystem is used to run validators and gain rewards. People who stake their PLS, in the Vouch app, are given the liquid staking token vPLS.

The price of vPLS originally started as the same price as PLS but constantly increases over time to include the yield gained from the validator efforts. The yield is delivered in the form of an increased vPLS token value relative to PLS.

The standard block rewards are paid to the PLS stakers and people providing the validators in the system. The priority fees, which are earned when a validator is selected to process a block, go into the Vouch ecosystem as revenue.

There are two sources of revenue in the Vouch ecosystem. The first is the priority fees from the validators. The second source of the revenue comes from a buy/sell fee on the Vouch token. All of this revenue goes into the Vouch ecosystem and is distributed to system participants.

A percentage of this revenue, plus the regular validator rewards, are paid back to the holders of vPLS. Thus constantly increasing the value of vPLS. This percentage will generally vary between 10-20%. The percentage at Vouch token launch was 24%.

vPLS does not have a fixed supply. When PLS is staked in the system, vPLS is minted in response. Therefore its supply constantly varies depending on the amount of PLS staked in the Vouch staking app.

vPLS is held privately in stakers wallets. You retain self-custody of your PLS in the form of vPLS that can be redeemed through the Vouch app. The redemption time can vary, depending on the amount being redeemed. Smaller amounts are generally instant. Large amounts can take 3-5 days to bring validators offline and unlock PLS.

There is a PLS/vPLS pair on PLSX where you can instantly swap your vPLS to PLS rather than redeeming through the Vouch app.

The Vouch liquid staking protocol launched in October of 2024 and has run flawlessly since. The staking protocol was launched in collaboration with the StaFi team, utilising their open-source liquid staking protocol that had been running, exploit free, for over four years.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru Vouch Staked PLS (USD)

Ce valoare va avea Vouch Staked PLS (VPLS) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Vouch Staked PLS (VPLS) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Vouch Staked PLS.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Vouch Staked PLS!

VPLS în monede locale

Tokenomie pentru Vouch Staked PLS (VPLS)

Înțelegerea tokenomică a Vouch Staked PLS (VPLS) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru VPLS!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre Vouch Staked PLS (VPLS)

Cât valorează Vouch Staked PLS (VPLS) astăzi?
Prețul pe viu pentru VPLS în USD este 0.00003264 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru VPLS în USD?
Prețul actual pentru VPLS la USD este $ 0.00003264. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Vouch Staked PLS?
Capitalizarea de piață pentru VPLS este $ 3.67M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru VPLS?
Ofertă aflată în circulație pentru VPLS este 112.31B USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru VPLS?
VPLS a obținut un preț ATH de 0.00005175 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru VPLS?
VPLS a avut un preț ATL de 0.00002866 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru VPLS?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru VPLS este -- USD.
Va crește VPLS în acest an?
VPLS ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru VPLS pentru o analiză mai aprofundată.
