Informații privind prețul pentru Vooz Coin (VOOZ) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00131691$ 0.00131691 $ 0.00131691 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -0.59% Modificare de preț (7 zile) -21.37% Modificare de preț (7 zile) -21.37%

Prețul în timp real pentru Vooz Coin (VOOZ) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul VOOZ a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru VOOZ este $ 0.00131691, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, VOOZ s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -0.59% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -21.37% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Vooz Coin (VOOZ)

Capitalizare de piață $ 200.79K$ 200.79K $ 200.79K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 200.79K$ 200.79K $ 200.79K Ofertă află în circulație 998.41M 998.41M 998.41M Ofertă totală 998,410,184.147502 998,410,184.147502 998,410,184.147502

Capitalizarea de piață actuală pentru Vooz Coin este $ 200.79K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru VOOZ este 998.41M, cu o ofertă totală de 998410184.147502. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 200.79K.